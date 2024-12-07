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بوتين: صاروخ "أوريشنيك" ليس له نظير

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أرشيفية
السبت، 07-12-2024 08:15 ص

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظومة "أوريشنيك" الباليستية الفرط صوتية ليس لها نظير في العالم.

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وقال بوتين بعد اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد في مينسك: "الأنظمة الصاروخية الحديثة مثل أوريشنيك ليس لها نظائر في العالم، كما أنها تقارن بالأسلحة النووية من حيث القدرة التدميرية لكنها ليست أسلحة دمار شامل".

 

وأوضح الرئيس الروسي أن أوريشنيك نظام عالي الدقة وليست له عواقب إشعاعية على عكس أسلحة الدمار الشامل.


كما أعلن بوتين إمكانية نشر منظومة "أوريشنيك" الباليستية الفرط صوتية في بيلاروس.


وأكد بوتين إمكانية نشر منظومة صواريخ "أوريشنيك" على أرضي بيلاروس في النصف الثاني من عام 2025.


وقال بوتين: "بالنسبة لإمكانية نشر "أوريشنيك" على أراضي بيلاروس، فنظرا لأننا اليوم وقعنا اتفاقية الضمانات الأمنية التي تتضمن استخدام جميع القوى والوسائل المتاحة، فأنا أرى أن نشر منظومات كمنظومة "أوريشنيك" على أراضي بيلاروس أمر ممكن".


وأشار بوتين إلى أنه سيتم إدخال "أوريشنيك" في الخدمة في بيلاروس بالتوازي مع قوات الصواريخ الاستراتيجية التابعة للقوات المسلحة الروسية.

 

RT

 
gnews

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