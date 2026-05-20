بوتين لشي: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى "مستوى عال غير مسبوق"

الأربعاء، 20-05-2026 08:10 ص
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم الصيني شي جينبينغ خلال لقائهما في بكين الأربعاء، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "مستوى عال غير مسبوق".اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية بوتين يقول لشي "اليوم وصلت علاقاتنا إلى مستوى عال غير مسبوق، لتكون بمثابة نموذج للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الحقيقي".

وأشاد بوتين بالزخم "القوي والإيجابي" في التعاون بين روسيا والصين، ذلك خلال محادثاته مع شي.

وقال بوتين "حتى في ظل العوامل الخارجية غير المواتية، فإن تضافرنا وتعاوننا الاقتصادي يظهران زخما قويا وإيجابيا".

من جانبه أشاد شي بـ"العلاقة "الراسخة" بين الصين وروسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي لبوتين وفق ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية "استطعنا باستمرار تعميق ثقتنا السياسية المتبادلة وتنسيقنا الاستراتيجي بصلابة تبقى راسخة على الرغم من التجارب والتحديات".
 
 


