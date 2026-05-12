بوتين: مدى صاروخ سارمات يتجاوز 35 ألف كيلومتر.. لا مثيل له في العالم

الثلاثاء، 12-05-2026 05:46 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام صواريخ سارمات يمكن أن يصل مداه إلى أكثر من 35 ألف كيلومتر.

وقال بوتين تعليقا على نجاح إطلاق سارمات: "لا يمكن للصاروخ أن يسير على طول مسار باليستي فحسب، بل يمكنه أيضا أن يسير على طول مسار شبه مداري، مما يسمح بمدى يزيد عن 35000 كيلومتر مع مضاعفة دقته وقدرته على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية". 

وأكد الرئيس الروسي أن هذا "أقوى نظام صواريخ في العالم، يضاهي في قوته نظام صواريخ "فويِفودا" السوفيتي الموجود في ترسانتنا".


وأضاف: "إن القوة الإجمالية للرأس الحربي المطلق تزيد بأكثر من 4 أضعاف عن أي رأس حربي غربي مكافئ موجود وقوي".


وأكد أن روسيا طورت أنظمة صواريخ متطورة لا مثيل لها في العالم.


وأشار بوتين إلى أن روسيا، بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام 2002، اضطرت إلى "التفكير في ضمان أمنها الاستراتيجي في سياق الواقع الجديد والحاجة إلى الحفاظ على توازن استراتيجي للقوى والتكافؤ".


وقال: "لهذا السبب تحديدا، أؤكد مرة أخرى، بدء العمل في روسيا على إنشاء أنظمة متقدمة ليس لها مثيل عالمي وتضمن اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية".


هذا وأعلنت قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إطلاق أحدث صواريخ "سارمات" بنجاح، 
وتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تقريرا، من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ سارمات بنجاح وتم التأكد من صحة التصميمات.

 
 


