بوتين منفتح على عقد لقاء مع بايدن

الوكيل الإخباري- - أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على أي اتصالات مع الجانب الأميركي، بما في ذلك مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

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