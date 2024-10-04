بوتين منفتح على عقد لقاء مع بايدن

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "حتى الآن لم يكن هناك حديث بين موسكو وواشنطن حول احتمالية عقد هذا اللقاء، القرار بشأن زيارة الرئيس بوتين إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين لم يتخذ بعد".
--(بترا)
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