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بوتين منفتح على عقد لقاء مع بايدن

بوتين
بوتين
الجمعة، 04-10-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري-   - أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على أي اتصالات مع الجانب الأميركي، بما في ذلك مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "حتى الآن لم يكن هناك حديث بين موسكو وواشنطن حول احتمالية عقد هذا اللقاء، القرار بشأن زيارة الرئيس بوتين إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين لم يتخذ بعد".
--(بترا)

 
gnews

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