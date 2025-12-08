بوتين يأمر بتقليل العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية

الإثنين 2025-12-08 08:01 م

الإثنين، 08-12-2025 07:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سلسلة من الإجراءات الطموحة لتحسين شفافية الاقتصاد الوطني وتقليل العمالة غير القانونية، خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية.اضافة اعلان


وأكد بوتين على ضرورة "تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، والتي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التصرف "بحكمة وعدم خلق قيود على النمو الاقتصادي". كما دعا إلى "تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية".

ودعا الرئيس إلى "القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي"، مؤكداً أن الهدف هو "إعادة النظام" دون اللجوء إلى "مداهمات جماعية" كما حدث في الماضي.

وأشار بوتين إلى ضرورة "توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا"، مع التركيز على تطبيق واسع النطاق للابتكارات الروسية ، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية. وأكد أن "تطبيق هذه الإمكانيات يجب أن يكون مستمراً" عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

كما أمر الرئيس الحكومة "بإشراك الشركات من القطاعات حيث تكون العمالة عالية وإنتاجية العمل لديها احتياطيات كبيرة للنمو بشكل أكثر فعالية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل".
 
 


