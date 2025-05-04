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بوتين يؤكد أنه يفكر باستمرار بخصوص خليفته المقبل

ل
أرشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس فلاديمير بوتين في حديث للصحفي بافيل زاروبين، إنه يفكر باستمرار في من يمكن أن يخلفه في منصب رئيس الدولة الروسية، وشدد على أن الاختيار الأساسي سيكون للمواطنين الروس.

وخلال رده على سؤال حول "ماذا بعد، ومن التالي"، أضاف رئيس الدولة، في حديثه خلال الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي سيبث اليوم على قناة روسيا-1 التلفزيونية: "أفكر في هذا دائما".

وأوضح أنه ينظر باستمرار إلى المرشحين المحتملين ويقيم إمكاناتهم وقدراتهم، لكنه في ذات الوقت لا يعتبر بتاتا أن اختياره هو الحاسم.

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RT

 
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