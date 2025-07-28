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بوتين يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا في اتصال مع نتنياهو

لقاء سابق بين بوتين ونتنياهو
لقاء سابق بين بوتين ونتنياهو
 
الإثنين، 28-07-2025 09:27 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ضرورة الحفاظ على "وحدة أراضي" سوريا، بعد أسبوع على تدخل إسرائيل على وقع أعمال عنف في جنوب البلاد.اضافة اعلان


وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين "شدد بشكل خاص على أهمية دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي".

واندلعت أعمال عنف دامية بين الدروز والبدو منتصف يوليو في محافظة السويداء السورية، قبل أن تتسع المعارك مع تدخل القوات الحكومية ومقاتلين من البدو.

وتحت شعار حماية الأقلية الدرزية، قصفت إسرائيل القصر الرئاسي والمقر العام لأركان الجيش السوري في دمشق.

ولا تزال موسكو تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى في طرطوس، والثانية في حميميم في شمال غرب البلاد، رغم إطاحة حليفها الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي ما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط، "كرر (بوتين) موقفه الذي لم يتبدل لصالح تسوية سلمية للمشاكل والنزاعات في المنطقة"، وفق الكرملين.

وبحث الجانبان أيضًا المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وأبدى بوتين "استعدادًا للمساهمة بكل الوسائل في السعي إلى حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني".

سكاي نيوز
 
 
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