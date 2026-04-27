بوتين يؤكد لعراقجي تكثيف الجهود للمساعدة في إحلال السلام بالشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الإثنين، 27-04-2026 05:16 م

الوكيل الإخباري-  أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط، خلال اجتماع عُقد الاثنين في سانت بطرسبورغ.

وكان عراقجي قد حمّل الولايات المتحدة، فور وصوله إلى روسيا، مسؤولية فشل المحادثات التي كانت مرتقبة في إسلام آباد للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، فيما لا يزال وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن صامدا. 

 
 


البحرين: اعتراض 5 مسيّرات إيرانية

عربي ودولي البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لتعاطفهم مع الأعمال العدائية الإيرانية

أداء القسم القانونية لخريجي جامعة مؤتة - الجناح العسكري للفوج الرابع والثلاثين

أخبار محلية أداء القسم القانونية لخريجي جامعة مؤتة - الجناح العسكري للفوج الرابع والثلاثين

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يواصل برنامج تعزيز الوعي المالي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار محلية ورشة لتعزيز التناول الإعلامي لقضايا ذوي الإعاقة

العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

أخبار محلية العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: السردية الأردنية مشروع يعزز الوعي ويصون الذاكرة الوطنية

ل

أخبار محلية وزير النقل يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع قطاعي الشحن وتجارة وتصدير الخضار والفواكه

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية "المواصفات والمقاييس" تبحث المرحلة الثانية من مشروع "إدارة المياه"



 
 






