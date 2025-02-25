 
الثلاثاء 2025-02-25 02:29 ص
 

بوتين يؤيد تقليص النفقات الدفاعية لروسيا والولايات المتحدة بنسبة 50%

بوتين
بوتين
الثلاثاء، 25-02-2025 01:25 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأييده لفكرة تقليص روسيا والولايات المتحدة لنفقاتهما الدفاعية بنسبة 50%.

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وقال بوتين في حديث للإعلامي بافيل زاروبين، تعليقا على المقترح الأمريكي لروسيا والصين بتقليص الميزانيات الدفاعية: "ليس بوسعي أن أعلق على ما سيكون موقف جمهورية الصين الشعبية من ذلك، وكانت هناك مقترحات مختلفة من الجانب الأمريكي حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وغيرها من القضايا الجدية، وهذا أمر يخص جمهورية الصين الشعبية".

 

 
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