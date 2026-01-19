الإثنين 2026-01-19 06:16 م

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي
 
الإثنين، 19-01-2026 03:31 م
الوكيل الإخباري-   ترأس الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لبحث دور روسيا وخطواتها في بناء عالم جديد متعدد الأقطاب.اضافة اعلان


وقال الرئيس بوتين خلال الاجتماع: "أمامنا مسألتان اليوم الأولى تتعلق بقضايا الأمن الراهنة، والثانية بدورنا في بناء عالم متعدد الأقطاب وإجراءاتنا في هذا الاتجاه".

ودعا بوتين المجتمع الدولي مؤخرا إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي وتقديم "مساعدة حقيقية للنظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب والأكثر عدلا".

وأشار بوتين إلى أن عشرات الدول تعاني من انتهاك حقوقها السيادية، وتفتقر إلى القدرات اللازمة لحماية مصالحها.

روسيا اليوم 
 
 


