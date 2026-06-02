بوتين يحدد شروطا جديدة لمنح الجنسية للأجانب

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا جديدا يعدل بموجبه لائحة النظر في قضايا منح الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب.



وبموجب هذا المرسوم على المتقدمين من الأجانب وعديمي الجنسية تقديم وثيقة رسمية تثبت خلو سجلهم الجنائي من أي أحكام، أو تتضمن تفاصيل الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام إدانة في حقهم.

وينص المرسوم، المنشور على البوابة الرسمية للنشر القانوني، على أن تكون هذه الوثيقة صادرة عن السلطات المختصة في دولة مقدم الطلب وفقا لقوانينها، وألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من 3 أشهر قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية.



ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الإجراءات القانونية المنظمة للهجرة والإقامة، وذلك تزامنا مع إقرار مجلس الدوما الروسي في شهر مايو الماضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون يقضي بمنع منح الجنسية الروسية أو حق الإقامة بشكل مطلق للأجانب الذين لديهم سجلات جنائية غير مغطاة أو غير منتهية، بغض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبة.