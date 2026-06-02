بوتين يحدد شروطا جديدة لمنح الجنسية للأجانب

وبموجب هذا المرسوم على المتقدمين من الأجانب وعديمي الجنسية تقديم وثيقة رسمية تثبت خلو سجلهم الجنائي من أي أحكام، أو تتضمن تفاصيل الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام إدانة في حقهم.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الإجراءات القانونية المنظمة للهجرة والإقامة، وذلك تزامنا مع إقرار مجلس الدوما الروسي في شهر مايو الماضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون يقضي بمنع منح الجنسية الروسية أو حق الإقامة بشكل مطلق للأجانب الذين لديهم سجلات جنائية غير مغطاة أو غير منتهية، بغض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبة.
وفي مقابل هذا التشديد العام، منح المرسوم الرئاسي استثناء محددا للمواطنين الأوكرانيين، وكذلك عديمي الجنسية الذين كانوا يقيمون بصورة دائمة في أوكرانيا ثم غادروها متجهين إلى الأراضي الروسية، بما في ذلك أولئك الذين عبروا أراضي دول ثالثة. إذ نصت المادة الخاصة بهذا الاستثناء على إعفاء هذه الفئة تحديدا من شرط تقديم وثيقة السجل الجنائي عند التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية، على أن يظل هذا الإعفاء ساري المفعول حتى الأول من شهر يناير عام 2028.
-
أخبار متعلقة
-
بعد 94 يوما.. إيران تعلن مكان تشييع خامنئي ودفنه
-
البحرين تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق لأسباب أمنية
-
تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو
-
جيش الاحتلال ينذر سكان مدينة النبطية في جنوب لبنان بإخلائها
-
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وحاجز ميداني لتفتيش المدنيين
-
المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي
-
مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة
-
عمدة نيويورك يلغي مواعيد نوم الأطفال مؤقتا