الجمعة 2025-12-19 05:21 م

بوتين يحذّر من تداعيات حال استخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي
فلاديمير بوتين
الجمعة، 19-12-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين الجمعة من "العواقب الشديدة" التي كانت لتؤدي إليها موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بعدما فشل التكتل في إقرار الخطة.

ولدى سؤاله عن الأصول أثناء مؤتمره الصحفي السنوي، قال بوتين إن المضي قدما بالخطة كان سيكون بمثابة عملية "سطو" وأضاف "لكن لماذا لا يمكنهم المضي قدما بعملية السطو هذه؟ لأن العواقب يمكن أن تكون شديدة على اللصوص".

 
 


