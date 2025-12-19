بوتين يحذّر من تداعيات حال استخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا

الوكيل الإخباري- حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة من "العواقب الشديدة" التي كانت لتؤدي إليها موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بعدما فشل التكتل في إقرار الخطة.

