بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في إيران، معبرا عن رفضه لاستخدام القوة وسيلةً لحل أي قضايا تتعلق بإيران أو تنشأ في الشرق الأوسط، والعودة السريعة إلى مسار الحل الدبلوماسي.





وقال بوتين خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه على اتصال مستمر مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.



وعبّر بوتين عن تعازيه للرئيس الإيراني بعد الخسائر المدنية العديدة الناجمة عن "العدوان المسلح الإسرائيلي الأميركي على إيران".



كما عبّر بوتين عن تعازيه لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد من عائلته وقادة سياسيين وعسكريين و"عدد من المدنيين".



وذكر الكرملين أن الرئيس الإيراني عبّر عن امتنانه لتضامن روسيا مع الشعب الإيراني في دفاعه عن سيادة بلده واستقلاله. وتحدث أيضا بشكل مفصل عن التطورات خلال المرحلة النشطة الأخيرة من الصراع.





