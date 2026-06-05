بوتين يرى أن أي لقاء مع زيلينسكي "لن يكون مجديا" قبل التوصل لاتفاق سلام

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن أي لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لن يكون مجديا" قبل إبرام اتفاق سلام نهائي، وذلك عقب دعوة زيلينسكي لعقد اجتماع ثنائي.

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