بوتين يرى أن أي لقاء مع زيلينسكي "لن يكون مجديا" قبل التوصل لاتفاق سلام

وأعلن بوتين في سانت بطرسبرغ "لا أرى جدوى من الاجتماع. لن يكون مجديا إلا للجانب الأوكراني في سبيل وقف تقدم قواتنا المسلحة"، مضيفا أنه من الضروري "ترك المختصين يعملون على إيجاد حلول، وبعدها يمكننا الاجتماع".
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