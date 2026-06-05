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بوتين يرى أن أي لقاء مع زيلينسكي "لن يكون مجديا" قبل التوصل لاتفاق سلام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
 
الجمعة، 05-06-2026 07:29 م

الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن أي لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لن يكون مجديا" قبل إبرام اتفاق سلام نهائي، وذلك عقب دعوة زيلينسكي لعقد اجتماع ثنائي.

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وأعلن بوتين في سانت بطرسبرغ "لا أرى جدوى من الاجتماع. لن يكون مجديا إلا للجانب الأوكراني في سبيل وقف تقدم قواتنا المسلحة"، مضيفا أنه من الضروري "ترك المختصين يعملون على إيجاد حلول، وبعدها يمكننا الاجتماع".

 
 


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