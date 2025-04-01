الثلاثاء 2025-04-01 05:14 م
 

بوتين يستدعي 160 ألف شاب للخدمة العسكرية

بوتين يستدعي 160 ألف شاب للخدمة العسكرية
بوتين
 
الثلاثاء، 01-04-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوم استدعاء أكثر من 160 ألف شاب للخدمة العسكرية، مبينة أن مرسوم الاستدعاء لا علاقة له بالعملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الاستدعاء الربيعي للخدمة العسكرية يبدأ في الأول من نيسان وينص على استدعاء أكثر من 160 ألف فرد للخدمة العسكرية، الاستدعاء الربيعي للخدمة العسكرية لا علاقة له بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تقديم "مساعدات مالية حيوية" للأردن ومصر

تعبيرية

أسواق ومال الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الامانة ترفع 5192 طن نفايات ليلة عيد الفطر

تعبيرية

أسواق ومال تراجع معدل التضخم في أوروبا وارتفاع اليورو

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

بوتين يستدعي 160 ألف شاب للخدمة العسكرية

عربي ودولي بوتين يستدعي 160 ألف شاب للخدمة العسكرية

جلالة الملك عبدالله الثاني.

أخبار محلية الملك يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا غدا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 2719 قتيلًا و4521 جريحًا. ونقل التلفزيون المحلي اليوم الثلاثاء عن رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، نبأ تأكيد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ض

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلًا



 
 





الأكثر مشاهدة