بوتين يستدعي 160 ألف شاب للخدمة العسكرية

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوم استدعاء أكثر من 160 ألف شاب للخدمة العسكرية، مبينة أن مرسوم الاستدعاء لا علاقة له بالعملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

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