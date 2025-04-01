بوتين يستدعي 160 ألف شاب للخدمة العسكرية

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الاستدعاء الربيعي للخدمة العسكرية يبدأ في الأول من نيسان وينص على استدعاء أكثر من 160 ألف فرد للخدمة العسكرية، الاستدعاء الربيعي للخدمة العسكرية لا علاقة له بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
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