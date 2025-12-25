بوتين يشيد في رسالة بمناسبة العام الجديد بـ"صداقة لا تُقهر" مع كوريا الشمالية

وأثنى بوتين في الرسالة التي تلقتها بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، على مساعدة الجنود الكوريين الشماليين لموسكو في مجهودها الحربي ضد أوكرانيا، قائلا إنها أثبتت وجود "أخوة نضالية" بين البلدين.
