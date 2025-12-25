بوتين يشيد في رسالة بمناسبة العام الجديد بـ"صداقة لا تُقهر" مع كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة إلى الزعيم كيم جونغ بمناسبة العام الجديد، بـ"صداقة لا تُقهر" مع كوريا الشمالية.

اضافة اعلان