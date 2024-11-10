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بوتين يصدّق على الشراكة الشاملة مع كوريا الشمالية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري كين يونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري كين يونغ أون
الأحد، 10-11-2024 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية.اضافة اعلان


ووفقا للوثيقة، تدعم الأطراف وتطور بشكل دائم، مع الأخذ في الاعتبار التشريعات في دولها والتزاماتها الدولية، علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة، وغيرها من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

وبشكل خاص، تنص الاتفاقية على تقديم المساعدة العسكرية وغيرها على الفور إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد الطرفان بعدم إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة موجهة ضد سيادة الطرف الآخر وأمنه وسلامته الإقليمية وحقه في الاختيار الحر وتطوير النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطرف الآخر.

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