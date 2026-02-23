الإثنين 2026-02-23 04:25 ص

بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
 
الإثنين، 23-02-2026 03:28 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس فلاديمير بوتين الأحد إن تطوير روسيا قواها النووية أصبح الآن "أولوية مطلقة" بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" بينها وبين الولايات المتحدة.

وقال بوتين في رسالة مصورة في "يوم المدافع عن الوطن"، وهو عيد يمثل مناسبة للاستعراضات العسكرية والوطنية التي يرعاها الكرملين، إن "تطوير الثالوث النووي الذي يضمن أمن روسيا ويكفل الردع الاستراتيجي الفعال وتوازن القوى في العالم، يبقى أولوية مطلقة".

 
 


