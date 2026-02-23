بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس فلاديمير بوتين الأحد إن تطوير روسيا قواها النووية أصبح الآن "أولوية مطلقة" بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" بينها وبين الولايات المتحدة.

