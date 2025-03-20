بوتين يعرض على الشرع التعاون العملي ويؤكد دعمه لوحدة أراضي سوريا

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"وجه الرئيس بوتين رسالة إلى رئيس سوريا أحمد الشرع وعبر من خلالها عن دعم جهود القيادة السورية لتحقيق الاستقرار في الوضع بالبلاد في أقرب وقت ممكن، وجدد عبرها عن دعم روسيا الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية".
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