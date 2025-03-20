الخميس 2025-03-20 09:54 م
 

بوتين يعرض على الشرع التعاون العملي ويؤكد دعمه لوحدة أراضي سوريا

بوتين
بوتين
 
الخميس، 20-03-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين وجه رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد خلالها استعداد روسيا لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في جميع القضايا الثنائية ودعم موسكو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"وجه الرئيس بوتين رسالة إلى رئيس سوريا أحمد الشرع وعبر من خلالها عن دعم جهود القيادة السورية لتحقيق الاستقرار في الوضع بالبلاد في أقرب وقت ممكن، وجدد عبرها عن دعم روسيا الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية".

 
 
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