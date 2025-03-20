بوتين يعرض على الشرع التعاون العملي ويؤكد دعمه لوحدة أراضي سوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين وجه رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد خلالها استعداد روسيا لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في جميع القضايا الثنائية ودعم موسكو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

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