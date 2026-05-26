بوتين يعفي المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون

ارشيفية
 
الثلاثاء، 26-05-2026 05:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الكرملين في وقت متأخر أمس الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها موسكو في سعيها لتعزيز جيشها في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.اضافة اعلان


وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين أن الأشخاص الذين وقعوا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية اعتبارا من أول مايو أيار وأزواجهم أو كليهما سيعفون من ديونهم التي تصل إلى 10 ملايين روبل (139700 دولار ) إذا كانت المطالبة القانونية بتحصيل تلك الديون سارية المفعول قبل ذلك التاريخ.

وقال الكرملين إن عقد الانضمام إلى "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الوصف الذي تطلقه روسيا على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022، يجب أن يكون لمدة عام واحد على الأقل.

ويأتي هذا المرسوم ليضاف إلى مجموعة متنوعة من تدابير الدعم للمقاتلين الروس في الحرب، بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز قواته مع تعثر محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

ويتهم كل طرف الآخر بالسعي إلى تصعيد الصراع وتخطط أوكرانيا لإرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية لمواجهة ما تعتقد أنها خطط روسية لشن هجوم جديد.

(الدولار = 71.6000 روبل)
 
 


