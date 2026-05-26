بوتين يعفي المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين أن الأشخاص الذين وقعوا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية اعتبارا من أول مايو أيار وأزواجهم أو كليهما سيعفون من ديونهم التي تصل إلى 10 ملايين روبل (139700 دولار ) إذا كانت المطالبة القانونية بتحصيل تلك الديون سارية المفعول قبل ذلك التاريخ.
وقال الكرملين إن عقد الانضمام إلى "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الوصف الذي تطلقه روسيا على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022، يجب أن يكون لمدة عام واحد على الأقل.
ويأتي هذا المرسوم ليضاف إلى مجموعة متنوعة من تدابير الدعم للمقاتلين الروس في الحرب، بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز قواته مع تعثر محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة.
ويتهم كل طرف الآخر بالسعي إلى تصعيد الصراع وتخطط أوكرانيا لإرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية لمواجهة ما تعتقد أنها خطط روسية لشن هجوم جديد.
(الدولار = 71.6000 روبل)
-
أخبار متعلقة
-
الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية
-
فوكس نيوز: قوات أميركية نفذت "هجمات دفاعا عن النفس" في جنوب إيران
-
الحجاج يتوافدون على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج
-
الرئيس الإيراني يأمر بإعادة الإنترنت بعد تعليقها منذ بداية الحرب
-
أوروبا تشهد موجة حر غير عادية لأيار وحرارة قياسية في لندن
-
تأكيد إصابة إسباني بفيروس هانتا بعد إجلائه من سفينة سياحية
-
السعودية .. وفاة الامير نواف بن نايف
-
اجتماع إفريقي طارئ برئاسة مصر لمواجهة تفشي الإيبولا