السبت 2026-02-28 06:47 م

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران
بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران
 
السبت، 28-02-2026 05:49 م
الوكيل الإخباري-   عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعاً عبر الفيديو مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وبحث معهم تطورات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.اضافة اعلان


وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع خُصص لتقييم الوضع الراهن المحيط بإيران، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول القرارات التي خلص إليها الاجتماع.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة