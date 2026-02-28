بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع خُصص لتقييم الوضع الراهن المحيط بإيران، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول القرارات التي خلص إليها الاجتماع.
روسيا اليوم
