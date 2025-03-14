بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، مساء الخميس، مبينة وجود مؤشرات تدعو إلى "تفاؤل حذر" بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا.

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