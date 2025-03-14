 
الجمعة 2025-03-14 10:29 م
 




            

        








    

        

        

            بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                بوتين
            
                

                    بوتين
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        09:17 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، مساء الخميس، مبينة وجود مؤشرات تدعو إلى "تفاؤل حذر" بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا.
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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"هناك إدراك لدى الجانبين لضرورة إجراء مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأميركية، الرئيس فلاديمير بوتين يدعم موقف الرئيس دونالد ترمب بشأن التسوية في أوكرانيا".
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                بوتين
                            
                    
                    

                        
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                            بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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                            عربي ودولي
                        
                        
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                                وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            روبيو يكرر دعوته روسيا واوكرانيا لتقديم "تنازلات"
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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