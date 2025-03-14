بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"هناك إدراك لدى الجانبين لضرورة إجراء مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأميركية، الرئيس فلاديمير بوتين يدعم موقف الرئيس دونالد ترمب بشأن التسوية في أوكرانيا".
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