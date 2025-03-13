بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي :"إن مراقبة انتهاك وقف إطلاق النار على خط مواجهة تبلغ مساحته 2000 كيلومتر في أوكرانيا أمر صعب، روسيا تؤيد وقف إطلاق النار ولكن هناك فوارق دقيقة إحداها مقاطعة كورسك".
وأضاف بوتين :"فكرة الهدنة صحيحة لكن هناك قضايا يجب بحثها، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، إن روسيا ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاقيات مقبولة بناء على الوضع على الأرض".
-
أخبار متعلقة
-
غارات إسرائيلية على منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية السورية
-
الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية
-
مسؤول أمريكي يؤكد امتلاء مراكز احتجاز المهاجرين
-
هذه شروط موسكو للهدنة مع كييف .. لائحة طويلة
-
رئيس الوزراء الكندي المنتخب يبدي استعداده للقاء ترامب بشرط واحد فقط
-
تقرير عبري يتحدث عن رضوخ نتنياهو لإملاءات ترامب.. ما علاقة زيلينسكي؟
-
الحوثي: قرار حظر ملاحة سفن العدو دخل حيز التنفيذ
-
الرئيس السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلس للأمن القومي