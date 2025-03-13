بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن موافقة روسيا على جميع المقترحات الرامية إلى إنهاء النزاع العسكري مع أوكرانيا وحل الأسباب الجذرية للأزمة.

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي :"إن مراقبة انتهاك وقف إطلاق النار على خط مواجهة تبلغ مساحته 2000 كيلومتر في أوكرانيا أمر صعب، روسيا تؤيد وقف إطلاق النار ولكن هناك فوارق دقيقة إحداها مقاطعة كورسك".