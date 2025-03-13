 
الخميس 2025-03-13 09:51 م
 

بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

بوتين
بوتين
 
الخميس، 13-03-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن موافقة روسيا على جميع المقترحات الرامية إلى إنهاء النزاع العسكري مع أوكرانيا وحل الأسباب الجذرية للأزمة.

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي :"إن مراقبة انتهاك وقف إطلاق النار على خط مواجهة تبلغ مساحته 2000 كيلومتر في أوكرانيا أمر صعب، روسيا تؤيد وقف إطلاق النار ولكن هناك فوارق دقيقة إحداها مقاطعة كورسك".


وأضاف بوتين :"فكرة الهدنة صحيحة لكن هناك قضايا يجب بحثها، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، إن روسيا ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاقيات مقبولة بناء على الوضع على الأرض".

 
 
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