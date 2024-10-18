بوتين يعلن موقف روسيا من الأزمة المصرية الإثيوبية

وقال الرئيس الروسي إن روسيا لا تتدخل في علاقات الدول موضحا أنها تبحث في الصعوبات ويمكنها تقديم عروض بهذا الشأن.
وأوضح الرئيس الروسي بشكل مباشر: "نحن لا نتدخل في العلاقات الإثيوبية المصرية على سبيل المثال"، موضحا أنه لا يوجد تدخل روسي في العلاقات الأمريكية الصينية أيضا.
ويأتي انعقاد المنتدى قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.
روسيا اليوم
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