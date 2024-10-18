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بوتين يعلن موقف روسيا من الأزمة المصرية الإثيوبية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الجمعة، 18-10-2024 05:14 م
الوكيل الإخباري-علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأزمة القائمة بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، خلال لقاء مع رؤساء وسائل إعلام تابعة لدول "بريكس".اضافة اعلان


وقال الرئيس الروسي إن روسيا لا تتدخل في علاقات الدول موضحا أنها تبحث في الصعوبات ويمكنها تقديم عروض بهذا الشأن.

وأوضح الرئيس الروسي بشكل مباشر: "نحن لا نتدخل في العلاقات الإثيوبية المصرية على سبيل المثال"، موضحا أنه لا يوجد تدخل روسي في العلاقات الأمريكية الصينية أيضا.

ويأتي انعقاد المنتدى قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.


روسيا اليوم
 
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