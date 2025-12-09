بوتين يعين ألكسندر عليموف نائبا لوزير الخارجية

الوكيل الإخباري- عين الرئيس فلاديمير بوتين مدير إدارة التعاون الإنساني والعلاقات الثقافية لدى وزارة الخارجية الروسية ألكسندر عليموف نائبا لوزير الخارجية.



وجاء في المرسوم الرئاسي الذي تم نشره يوم الثلاثاء: "تعيين ألكسندر عليموف نائبا لوزير الخارجية الروسي".

ولد عليموف عام 1970 وتخرج عام 1993 من معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو.



ومن عام 2007 إلى عام 2008 شغل منصب رئيس قسم في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية ومن عام 2008 إلى عام 2012 منصب المستشار الأول في البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ومن أكتوبر 2022 إلى ديسمبر 2025 شغل منصب مدير إدارة التعاون الإنساني والعلاقات الثقافية لدى وزارة الخارجية الروسية.