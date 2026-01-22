بوتين يكشف بحث تحويل أصول روسية مجمدة لدعم غزة

وجاء التصريح خلال مباحثات أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين اليوم، ركزت على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح بوتين في كلمته خلال اللقاء: "ربما سمعتم أننا مستعدون لتوجيه مليار دولار إلى هذا الهيكل الجديد "مجلس السلام"، أولاً وقبل كل شيء لدعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص هذه الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة المشكلات الفلسطينية عموماً. ولكن، كما سبق أن ذكرت، فإن تلك الأموال التي جُمّدت في الولايات المتحدة في عهد الإدارة السابقة، أعتقد أن هذا ممكن تماماً. لقد ناقشنا مثل هذه الخيارات سابقاً مع ممثلي الإدارة الأمريكية، ومن المقرر عقد لقاء ومحادثة حول هذا الموضوع اليوم في موسكو".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، واصفاً إياه بأنه يضم "القادة الأفضل في العالم"، معرباً عن اعتقاده بأن لديه فرصة ليصبح "من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها".
وجرى التوقيع على ميثاق إنشاء المجلس خلال حفل أُقيم في مدينة "دافوس" السويسرية، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ترامب نفسه وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء المؤسسة.
