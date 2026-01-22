الخميس 2026-01-22 10:17 ص

بوتين يلتقي اليوم ويتكوف وكوشنر

المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه سيلتقي الخميس بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المكلفين بإيجاد حل للحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع أوكرانيا.اضافة اعلان


ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين القول خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إنه سيناقش مع المبعوثين الأميركيين إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة فيما يتعلق بأنشطة التعافي في المناطق المتضررة من الحروب.

وذكر بوتين أنه سيناقش أيضا استخدام هذه الأصول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي من المقرر أن يلتقي به الخميس.

وأشار بوتين إلى أن وزارة الخارجية الروسية تلقت توجيهات بدراسة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الذي اقترحه، وأنها سترد في الوقت المناسب.

وأكد بوتين أنه يرى المقترح بشكل أساسي جزءا من الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط.
 
 


