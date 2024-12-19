بوتين يلخص نتائج العام ويجيب عن أسئلة الروس

الوكيل الإخباري- يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس مؤتمرا موسعا يلخص فيه نتائج العام الحالي، ويجيب فيه عن أسئلة مواطني بلاده والصحفيين الأجانب.



وخلال الإعداد لهذا الحدث تلقى مقر "الجبهة الشعبية" التطوعية حتى يوم أمس أكثر من 1.5 مليون سؤال من المواطنين الروس وجهوها للرئيس بوتين.

اضافة اعلان



وتركز الأسئلة على الرعاية الصحية والطرق والإسكان والخدمات والمعونات الاجتماعية المقدمة للأسر والأفراد، فيما تصدرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اهتمام المواطنين الروس في أسئلتهم واقتراحاتهم.



كما شملت الأسئلة التي تلقاها المقر جدول الأعمال الدولي، والعلاقات الروسية الأمريكية بعد عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ومجموعة "بريكس" والتخلي عن الدولار، والتعاون مع الصين.



وفي عام 2023، تلقى مقر "الجبهة الشعبية" أكثر من مليونين و840 ألف سؤالا بصيغ مختلفة، حيث اتصل حوالي مليون و700 ألف شخص عبر الخط الساخن، ونحو 800 ألف شخص تركوا رسائل قصيرة.



ويتم تلقي الأسئلة تقليديا عبر تطبيق "موسكو- بوتين"، والموقع الإلكتروني الذي يحمل نفس الاسم، وشبكات التواصل الاجتماعي.



والعام الماضي لخص الرئيس بوتين نتائج السنة خلال 4 ساعات و4 دقائق، أجاب فيها على 67 سؤالا، 17 منها كانت حول العملية العسكرية في أوكرانيا.



وجرت العادة على أن ينظر مقر "الجبهة الشعبية" في الأسئلة والشكاوى التي يوجهها المواطنون الروس ليصار إلى معالجتها فورا من قبل الجهات والأجهزة المعنية في الدولة بتوجيه من الكرملين، دون رفعها إلى الرئيس بوتين شخصيا.