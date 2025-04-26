بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل

وقال بوتين في كلمة مصورة: "لقد فشلت مغامرة نظام كييف بشكل كامل، والخسائر الهائلة التي تكبدها العدو وقوات نخبته وقواته الخاصة المجهزة بالأسلحة الغربية ستنعكس حتمًا على كامل الجبهات".
وأضاف: "الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة كورسك تخلق الظروف لمزيد من العمليات الناجحة لقواتنا في مناطق مهمة أخرى من الجبهة، وتقرب هزيمة نظام النازية الجديدة في كييف".
وهنأ بوتين في ختام كلمته جميع المشاركين في هزيمة فلول "النازية الجديدة"، وقال: "أهنئ جميع الأفراد والمقاتلين والقادة على هذا النجاح والنصر. نشكركم على شجاعتكم وبطولتكم وخدمتكم لوطننا وشعب روسيا".
وأعلن الكرملين في وقت سابق اليوم أن رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف أبلغ الرئيس بوتين بانتهاء تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من مسلحي كييف.
روسيا اليوم
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