السبت 2025-04-26 03:22 م
 

بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل

بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل
بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل
 
السبت، 26-04-2025 02:54 م
الوكيل الإخباري- هنأ الرئيس فلاديمير بوتين القوات المسلحة بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل من فلول قوات كييف، مؤكدًا أن هذا التحرير سيهيئ الظروف لانتصارات جديدة ويعجّل بهزيمة نظام "النازية الجديدة" في كييف.اضافة اعلان


وقال بوتين في كلمة مصورة: "لقد فشلت مغامرة نظام كييف بشكل كامل، والخسائر الهائلة التي تكبدها العدو وقوات نخبته وقواته الخاصة المجهزة بالأسلحة الغربية ستنعكس حتمًا على كامل الجبهات".

وأضاف: "الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة كورسك تخلق الظروف لمزيد من العمليات الناجحة لقواتنا في مناطق مهمة أخرى من الجبهة، وتقرب هزيمة نظام النازية الجديدة في كييف".

وهنأ بوتين في ختام كلمته جميع المشاركين في هزيمة فلول "النازية الجديدة"، وقال: "أهنئ جميع الأفراد والمقاتلين والقادة على هذا النجاح والنصر. نشكركم على شجاعتكم وبطولتكم وخدمتكم لوطننا وشعب روسيا".

وأعلن الكرملين في وقت سابق اليوم أن رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف أبلغ الرئيس بوتين بانتهاء تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من مسلحي كييف.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل

عربي ودولي بوتين يهنئ القوات الروسية بإعلانها تحرير مقاطعة كورسك بالكامل

تعبيرية

أخبار محلية بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول تعزيز الأمن المجتمعي

ءس

فيديو منوع سيدة ترمي هاتفها بدلًا من عملة لجلب الحظ في نافورة!

دخان أسود كثيف يتصاعد إثر انفجار في رصيف ميناء بجنوب إيران

عربي ودولي ارتفاع عدد مصابي انفجار الميناء في بندر عباس بإيران إلى 281

جانب من مشاركة جلالة الملك وجلالة الملكة في جنازة البابا فرنسيس

أخبار محلية الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان

مسقط تستضيف الجولة الثالثة من المباحثات

عربي ودولي بدء الجولة الثالثة من محادثات إيران والولايات المتحدة

بلا

فيديو منوع فوائد مذهلة لحثالة القهوة: مضاد أكسدة ومخفف للالتهابات والهضم

فاقفا

فيديو منوع طريقة في الطبخ تخلي اللحم يذوب في الفم



 
 





الأكثر مشاهدة