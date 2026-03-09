بوتين يهنئ مجتبى خامنئي ويثمن استمرار دور والده في إيران

وأشار بوتين في رسالته إلى أهمية توحيد الشعب الإيراني في مواجهة المحن والتحديات، معرباً عن تقديره للدور القيادي الذي يضطلع به مجتبى خامنئي في هذه المرحلة الحساسة.
