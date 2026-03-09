الإثنين 2026-03-09 01:13 م

بوتين يهنئ مجتبى خامنئي ويثمن استمرار دور والده في إيران

الوكيل الإخباري-   قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهنئة إلى مجتبى خامنئي مؤكداً ثقته في أن يسير على خطى والده بشرف، ويواصل جهوده لخدمة الشعب الإيراني.اضافة اعلان


وأشار بوتين في رسالته إلى أهمية توحيد الشعب الإيراني في مواجهة المحن والتحديات، معرباً عن تقديره للدور القيادي الذي يضطلع به مجتبى خامنئي في هذه المرحلة الحساسة.
 
 


