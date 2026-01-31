بوتين يوافق على طلب ترمب وقف الهجمات على كييف مؤقتا

الوكيل الإخباري- أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى طلبا شخصيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف الضربات على العاصمة الأوكرانية كييف حتى الأول من فبراير/شباط المقبل، بهدف تهيئة "ظروف مواتية" لمفاوضات السلام.

