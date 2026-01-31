السبت 2026-01-31 02:34 ص

بوتين يوافق على طلب ترمب وقف الهجمات على كييف مؤقتا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
 
الوكيل الإخباري-    أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى طلبا شخصيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف الضربات على العاصمة الأوكرانية كييف حتى الأول من فبراير/شباط المقبل، بهدف تهيئة "ظروف مواتية" لمفاوضات السلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين وافق على طلب ترمب، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يشمل العاصمة فقط أم مدنا أوكرانية أخرى.

 
 


الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

