بورصات الخليج ترتفع بفضل آمال انحسار التوتر بين أمريكا وإيران

وارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن قالت طهران إنها ستوقف هجماتها شريطة أن تمتنع واشنطن عن شن المزيد من الضربات، وذلك عقب قرار وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) في وقت متأخر من يوم الجمعة تعليق حملتها التي استمرت 13 ليلة.
وأدى احتمال تراجع حدة الأعمال القتالية إلى تهدئة بعض المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، كما أثار آمالا في إمكانية استئناف الشحن عبرمضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 89.23 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش.
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