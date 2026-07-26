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بورنم يتعهد "الدفاع عن المصلحة الوطنية" البريطانية أمام ترامب

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم
رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم
 
الأحد، 26-07-2026 06:17 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، الأحد، أنه لن يتردد في الإفصاح عن أي اختلاف في وجهات النظر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل "الدفاع عن المصلحة الوطنية" للمملكة المتحدة، في حين امتنع عن القول ما إذا كان يثق بالرئيس الأميركي.اضافة اعلان


وقال بورنم الذي تولى منصبه خلفا لكير ستارمر، "لا يمكنني في أي وقت استبعاد تبني وجهة نظر تختلف عن وجهة نظره، أو طرح فكرة مغايرة تصب في مصلحة المملكة المتحدة".

وتحدث بورنم مع الرئيس الأميركي في يومه الأول في داونينغ ستريت.

وتابع "سأبني حكمي على الأفعال، وقد لمست منه ودّا كبيرا ، ومن الواضح أننا سنواصل تعزيز هذه العلاقة مع المضي قدما".

وأضاف بورنم أنه بصفته رئيسا للوزراء يجب عليه "الدفاع عن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال في وقت سابق إنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، مشيدا بـ"العلاقة المتميزة" التي تربط بين واشنطن ولندن، ومشيرا إلى أن أنهما سيلتقيان قريبا.
 
 


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