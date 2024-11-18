 
الإثنين 2024-11-18 10:56 م
 

بوريل: الأطفال دون سن التاسعة الضحايا الأكثر شيوعا في قطاع غزة

بوريل
بوريل
الإثنين، 18-11-2024 09:44 م

الوكيل الإخباري-    قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إن الأطفال دون سن التاسعة قد أصبحوا الضحايا الأكثر شيوعا في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، اليوم الاثنين، بأنه "لم تعد هناك كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط.. لقد قيل بوضوح من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك حوالي 44 ألف شهيد".


وأضاف: "المنطقة مدمرة بأكملها و70 بالمئة من الناس الذين قتلوا في غزة هم من النساء والأطفال".


وأشار بوريل إلى أنه قدم مقترحات إلى الاتحاد لدراسة القرارات التي يمكن اتخاذها في مجال حقوق الإنسان، وكذلك التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان عدم المتاجرة بالمنتجات المصنوعة في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي 4 إصابات جراء سقوط صاروخ في تل أبيب

ارشيفية

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل ألحقت أضرارا "بجزء" من برنامج إيران النووي بعد ضربة أكتوبر

تعبيرية

طب وصحة هل فيتامين سي يعالج نزلات البرد؟

الدفاع المدني

أخبار محلية الأمن: 20 ساعة من عمليات العزل والتطويق والإطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالكرك

بوريل

عربي ودولي بوريل: الأطفال دون سن التاسعة الضحايا الأكثر شيوعا في قطاع غزة

الأميرة رجوة بن علي

أخبار محلية الأميرة رجوة بنت علي ترعى افتتاح معرض فني جماعي لتشكيليين أردنيين

لامي

عربي ودولي ديفيد لامي: سحب الدعم من الأونروا خطأ فادح

جائزة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في مدارس لواء الكورة



 


الأكثر مشاهدة