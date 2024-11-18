بوريل: الأطفال دون سن التاسعة الضحايا الأكثر شيوعا في قطاع غزة

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، اليوم الاثنين، بأنه "لم تعد هناك كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط.. لقد قيل بوضوح من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك حوالي 44 ألف شهيد".
وأضاف: "المنطقة مدمرة بأكملها و70 بالمئة من الناس الذين قتلوا في غزة هم من النساء والأطفال".
وأشار بوريل إلى أنه قدم مقترحات إلى الاتحاد لدراسة القرارات التي يمكن اتخاذها في مجال حقوق الإنسان، وكذلك التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان عدم المتاجرة بالمنتجات المصنوعة في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
4 إصابات جراء سقوط صاروخ في تل أبيب
-
نتنياهو: إسرائيل ألحقت أضرارا "بجزء" من برنامج إيران النووي بعد ضربة أكتوبر
-
ديفيد لامي: سحب الدعم من الأونروا خطأ فادح
-
شهيد و5 إصابات في غارة إسرائيلية على بيروت
-
حزب الله يعلن قصف تجمعات لجنود الاحتلال
-
نتنياهو يعرض شروطه للتسوية مع لبنان
-
إيران: علاقتنا مع الصين لن تتأثر بعودة ترامب
-
أمريكا والفلبين توقعان اتفاقية الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية