بوريل: الأطفال دون سن التاسعة الضحايا الأكثر شيوعا في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إن الأطفال دون سن التاسعة قد أصبحوا الضحايا الأكثر شيوعا في قطاع غزة.

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وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، اليوم الاثنين، بأنه "لم تعد هناك كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط.. لقد قيل بوضوح من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك حوالي 44 ألف شهيد".



وأضاف: "المنطقة مدمرة بأكملها و70 بالمئة من الناس الذين قتلوا في غزة هم من النساء والأطفال".