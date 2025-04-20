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بوساطة إماراتية.. طائرة تقل أسرى روس تصل إلى موسكو ضمن عملية تبادل مع كييف

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 07:04 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية اليوم الأحد، أن الطائرة التي نقلت مجموعة من الأسرى العسكريين الروس العائدين من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف، وصلت إلى موسكو.اضافة اعلان


قبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية لتبادل الأسرى وفقًا لصيغة 246 مقابل 246.

ووفقًا للوزارة، سيخضع الأسرى العائدون للعلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية العسكرية الروسية.
كما ذكرت الوزارة أنه، وفي بادرة حسن نية، سلّمت روسيا 31 أسير حرب جريحًا إلى أوكرانيا مقابل 15 عسكريًا روسيًا جريحًا يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن عملية التبادل الحالية تمت بوساطة إنسانية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

قبل شهر، جرت عملية تبادل الأسرى السابقة بين موسكو وكييف. وخلالها استلمت روسيا 175 من الأسرى العسكريين، وتمت إعادة العدد نفسه من الأسرى الأوكرانيين إلى نظام كييف.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار بادرة حسن نية إنسانية، قام الجانب الروسي بتسليم 22 عسكريًا من القوات الأوكرانية مصابين بجروح خطيرة.

روسيا اليوم 
 
gnews

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