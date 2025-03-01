وكتب بوشكوف على "تلغرام": "بعد السلوك المثير للجدل لزيلينسكي في البيت الأبيض، أصبح دعمه العلني في الولايات المتحدة شبه مستحيل. لم يتحدث أحد بهذه الطريقة أبدا بشكل علني مع الرئيس الأمريكي. حتى السناتور ليندسي غراهام، المؤيد القوي لأوكرانيا، دعاه إلى الاستقالة. لذلك كان هذا فشلا لزيلينسكي. في البيت الأبيض سيبدأون الآن في النظر بعناية إلى مرشحين آخرين لرئاسة أوكرانيا".
وأشار السناتور الروسي إلى أن واشنطن ستستخلص أيضا استنتاجات من "سلوك الحلفاء الأوروبيين"، موضحا: "من الواضح أن ترامب لا يعتبرهم حلفاء، بل أعداء. بين ترامب وزيلينسكي، اختاروا زيلينسكي. الأوروبيون - من بروكسل إلى بولندا - هم حلفاء زيلينسكي، وقد أعلنوا ذلك بوضوح".
روسيا اليوم
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