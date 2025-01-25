بولتون: بوتين يعرف كيف يمكن التأثير على ترامب

الوكيل الإخباري- قال جون بولتون، وهو مستشار سابق للأمن القومي الأمريكي، في حديث لشبكة "سي إن إن"، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف كيف يؤثر على نظيره الأمريكي دونالد ترامب".

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ونقلت مجلة نيوزويك عن بولتون قوله: "أعتقد أن بوتين سيحاول التأثير على ترامب. أعتقد أنه يعرف كيف يفعل ذلك. إنه يعرف كيف يتعامل مع ترامب. وأعتقد أن هذا وضع خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا".



في وقت سابق، أعرب الرئيس بوتين عن استعداده للحديث بهدوء مع ترامب حول كافة القضايا المجالات التي تهم البلدين.



وكان ترامب قد أكد قبل ذلك، أنه يريد لقاء بوتين "على الفور" وأنه يتلقى "إشارات" تفيد بأن الرئيس الروسي يريد أن يفعل الشيء نفسه.



وفي 22 يناير الجاري، هدد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة إذا لم توقف موسكو عمليتها العسكرية الخاصة. ودعا الرئيس الأمريكي الجديد إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا فورا، محذرا من العواقب السلبية المحتملة لاستمرار القتال فترة طويلة.