بولتون: بوتين يعرف كيف يمكن التأثير على ترامب

ونقلت مجلة نيوزويك عن بولتون قوله: "أعتقد أن بوتين سيحاول التأثير على ترامب. أعتقد أنه يعرف كيف يفعل ذلك. إنه يعرف كيف يتعامل مع ترامب. وأعتقد أن هذا وضع خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا".
في وقت سابق، أعرب الرئيس بوتين عن استعداده للحديث بهدوء مع ترامب حول كافة القضايا المجالات التي تهم البلدين.
وكان ترامب قد أكد قبل ذلك، أنه يريد لقاء بوتين "على الفور" وأنه يتلقى "إشارات" تفيد بأن الرئيس الروسي يريد أن يفعل الشيء نفسه.
وفي 22 يناير الجاري، هدد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة إذا لم توقف موسكو عمليتها العسكرية الخاصة. ودعا الرئيس الأمريكي الجديد إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا فورا، محذرا من العواقب السلبية المحتملة لاستمرار القتال فترة طويلة.
-
أخبار متعلقة
-
خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك تتجاوز 360 جنديا
-
حملة أمنية جديدة بريف اللاذقية عقب هجمات لفلول النظام
-
بيانات تؤكد إنفاق دول الناتو حوالي 192 مليار دولار على أوكرانيا
-
وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: تصرف بشكل لائق
-
الدفاع الروسية: استهداف تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 132 منطقة خلال يوم
-
اليمن.. الحوثيون يطلقون سراح 153 أسيرا
-
إقالة مفتشين عامين ضمن عملية "تطهير" تنفذها إدارة ترامب
-
هل عاد ماهر الأسد إلى سوريا؟ .. تفاصيل "شائعة الدقائق الثلاث"