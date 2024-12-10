بولندا: الولايات المتحدة لن تنسحب من "الناتو"

وأضاف أنه في رأيه، فإن كلمات ترامب "لها غرض مهم" وتعمل على "تعبئة أولئك الذين لا يلتزمون بالشروط التي اتفقنا عليها، أي الحد الأدنى من 2% من الإنفاق الدفاعي على المستوى الوطني".
وأوضح: "على جميع الدول أن تقول صراحة - وقد فعلت ذلك - أن 2% هي رسم دخول يجب دفعه من أجل الجلوس على الطاولة مع الإدارة الجديدة لدونالد ترامب.
في وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستبقى في حلف "الناتو" إذا تمكنت الدول الأخرى الأعضاء في الحلف من الحفاظ على مستوى مساهماتها في المنظمة و"دفع الفواتير".
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