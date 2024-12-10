بولندا: الولايات المتحدة لن تنسحب من "الناتو"

الوكيل الإخباري- أعرب فلاديسلاف كوسينياك كاميش وزير الدفاع البولندي عن ثقته بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من حلف "الناتو"، وأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يريد بكلماته تعبئة الحلفاء.



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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو" أمرا واقعيا، أجاب الوزير في حديث لإذاعة "راديو سيت": "لا".



وأضاف أنه في رأيه، فإن كلمات ترامب "لها غرض مهم" وتعمل على "تعبئة أولئك الذين لا يلتزمون بالشروط التي اتفقنا عليها، أي الحد الأدنى من 2% من الإنفاق الدفاعي على المستوى الوطني".



وأوضح: "على جميع الدول أن تقول صراحة - وقد فعلت ذلك - أن 2% هي رسم دخول يجب دفعه من أجل الجلوس على الطاولة مع الإدارة الجديدة لدونالد ترامب.

إنه ليس هدفا، إنه مجرد رسم دخول. أنت تدفع 2% على الأسلحة من أجل الأمن، ثم تبدأ في الحديث عن 2.5% و3% وأكثر".



في وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستبقى في حلف "الناتو" إذا تمكنت الدول الأخرى الأعضاء في الحلف من الحفاظ على مستوى مساهماتها في المنظمة و"دفع الفواتير".