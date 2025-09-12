الجمعة 2025-09-12 11:54 ص
 

بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية

الوكيل الإخباري- أرسلت بولندا 40 ألف جندي إلى حدودها الشرقية استعدادا لمناورات "الغرب 2025" الروسية في بيلاروس.

ويأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه أوروبا في حالة تأهب عال بعد اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي البولندي الأسبوع الحالي زعمت وارسو أنها روسية، وهذا مانفته موسكو.


ووصف رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك المناورات بأنها "عدوانية للغاية"، كما أمر بإغلاق الحدود مع بيلاروس تحسبا لهذا الاستعراض العسكري.

 

