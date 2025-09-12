بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية

ويأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه أوروبا في حالة تأهب عال بعد اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي البولندي الأسبوع الحالي زعمت وارسو أنها روسية، وهذا مانفته موسكو.
ووصف رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك المناورات بأنها "عدوانية للغاية"، كما أمر بإغلاق الحدود مع بيلاروس تحسبا لهذا الاستعراض العسكري.
