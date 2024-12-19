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بولندا: نحن على وشك استنفاد إمكانياتنا لدعم أوكرانيا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 02:42 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زاليفسكي أن بولندا باتت على وشك استنفاد الإمكانيات لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

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وقال نائب الوزير في تصريح لإذاعة "راديو زيت" البولندية، الأربعاء: "أعتقد أننا قدمنا كل ما بوسعنا. ونحن ندعم وسنواصل دعم أوكرانيا، ولكن يمكن القول إننا نقترب من الحد الأقصى ونصل إلى السقف".

 

ونفى زاليفسكي صحة المعلومات حول أن بولندا قد تسلم لكييف طائرات "ميغ 29" في وقت قريب، مشيرا إلى أن بولندا تحتاج إلى بديل لها، وهذا البديل غير موجود حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن خلال لقائه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون يورو.

 

روسيا اليوم

 
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