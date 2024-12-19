بولندا: نحن على وشك استنفاد إمكانياتنا لدعم أوكرانيا

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن خلال لقائه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون يورو.
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