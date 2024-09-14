بوليانسكي: قطع العلاقات مع بريطانيا إجراء سيتخذ في الحالة القصوى

وقال بوليانسكي في حديث لقناة "سولوفيوف لايف"، يوم الجمعة، إن "القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية هو أقصى الإجراءات. ويجب دراسة كافة الحجج لصالحه وضده هنا".
وأشار إلى أن السياسات البريطانية تجاه روسيا تغيرت بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأصبحت "أشد خبثا" حتى بالمقارنة مع سياسة الولايات المتحدة.
وجاء ذلك في معرض تعليقه على إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن سحب الاعتماد من 6 موظفين في السفارة البريطانية في موسكو، اتهمهم بالتجسس والعمل التخريبي.
ونفت بريطانيا صحة الاتهامات الموجهة إلى موظفي سفارتها بموسكو، معتبرة أنه "لا يوجد أي أساس لها".
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