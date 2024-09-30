بوليتيكو: أميركا تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال موقع بوليتيكو الأميركي إن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط استعدادا لتصاعد محتمل لأعمال العنف، وذلك عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطار العدوان الجوي الواسع المستمر على لبنان منذ أسبوع.

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وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الأحد، أنه قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط، ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة.