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بوليتيكو: أميركا تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط

حاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أميركية
الإثنين، 30-09-2024 07:20 ص

الوكيل الإخباري- قال موقع بوليتيكو الأميركي إن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط استعدادا لتصاعد محتمل لأعمال العنف، وذلك عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطار العدوان الجوي الواسع المستمر على لبنان منذ أسبوع.

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وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الأحد، أنه قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط، ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة.


وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن بلاده عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع، بحسب تعبيره.

 
gnews

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