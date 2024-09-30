بوليتيكو: أميركا تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط

وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الأحد، أنه قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط، ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن بلاده عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع، بحسب تعبيره.
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