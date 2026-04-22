بوليتيكو: الاستخبارات البريطانية تخشى اختراقها من مئات الدول

ونقلت الصحيفة عن المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا: "خلصت أجهزة الاستخبارات البريطانية إلى أن أكثر من نصف دول العالم تعتقد أنها حصلت على تقنيات قادرة على اختراق البنية التحتية والشركات والشبكات الخاصة في بريطانيا".
وأضافت: "يقدر المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا، التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية أن حوالي 100 دولة قد حصلت على برامج اختراق إلكتروني".
ووفقا للمركز، فقد توسع نطاق برامج التجسس، التي كانت تستخدم سابقا ضد الصحفيين والمعارضين، في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المصرفيون والمديرون التنفيذيون الأثرياء مستهدفين بشكل متزايد.
-
أخبار متعلقة
-
صحيفة: أمريكا توقف شحنات الدولار عن العراق وتطالب بتفكيك الفصائل
-
ترامب يقول إن إيران "تنهار ماليا" جراء إغلاق مضيق هرمز
-
الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان
-
34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي
-
الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة
-
مجلس الأمن يناقش الملف السوري اليوم
-
شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية وتفجير منازل جنوب لبنان
-
طهران تشكك في تمديد وقف إطلاق النار وتصفه بكسب الوقت