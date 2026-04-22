الأربعاء 2026-04-22 11:55 ص

بوليتيكو: الاستخبارات البريطانية تخشى اختراقها من مئات الدول

ب
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-04-2026 10:51 ص

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن المخابرات البريطانية تعتبر أن حوالي 100 دولة قد حصلت على تقنيات يمكن أن تكون قادرة على اختراق البنية التحتية والشركات والشبكات الخاصة في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا: "خلصت أجهزة الاستخبارات البريطانية إلى أن أكثر من نصف دول العالم تعتقد أنها حصلت على تقنيات قادرة على اختراق البنية التحتية والشركات والشبكات الخاصة في بريطانيا".

وأضافت: "يقدر المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا، التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية أن حوالي 100 دولة قد حصلت على برامج اختراق إلكتروني".


ووفقا للمركز، فقد توسع نطاق برامج التجسس، التي كانت تستخدم سابقا ضد الصحفيين والمعارضين، في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المصرفيون والمديرون التنفيذيون الأثرياء مستهدفين بشكل متزايد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

ل

ب

ل

الأكثر مشاهدة

 