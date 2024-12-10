"بوليتيكو": الدول الأوروبية تعلّق منح اللجوء للأوكرانيين

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الدول الأوروبية بدأت الواحدة تلو الأخرى رفض منح اللجوء للوافدين من غرب أوكرانيا، نظرا لأنهم يعيشون بعيدا عن خطوط الجبهة في جنوب وشرق أوكرانيا.



ونقلت الصحيفة عن رئيس المؤتمر الأوكراني العالمي، بول غرود، قوله إن "حصيرة الأبواب" في دول الاتحاد الأوروبي أصبحت "مهترئة" للغاية بسبب تدفق اللاجئين الأوكرانيين.



اضافة اعلان