"بوليتيكو": المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الأمريكية تثير القلق في أوروبا

جاء ذلك وفقا لما أفادت به صحيفة "بوليتيكو"، حيث تابعت أن بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي ينظرون بإيجابية لترشيح السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية الأمريكية، إلا أنهم ينظرون بـ "قلق بالغ" لاختيار تولسي غابارد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بسبب "آرائها المؤيدة لروسيا"، ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان الأوروبي ناتالي لوازو قولها: "إنه تعيين مرعب حقا".
تشتهر غابارد بانتقادها للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا وروسيا. وذكرت أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لإطالة أمد الصراع الأوكراني، من أجل إضعاف روسيا، كما دعت إلى مفاوضات سلمية بين الطرفين.
وقد أعلن ترامب في وقت سابق عن خططه للتعيينات في مناصب الأمن القومي الرئيسية، وسيتولى منصب وزير الخارجية السيناتور ماركو روبيو، ووزير الدفاع الصحفي التلفزيوني بيت هيجسيث، ومساعد الأمن القومي عضو مجلس النواب مايك والتز، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.
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