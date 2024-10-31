"بوليتيكو": الولايات المتحدة والصين أجرتا تبادلا للسجناء في سبتمبر

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في منتصف سبتمبر أن الصين أفرجت عن مواطن أمريكي كانت اعتقلته عام 2006 بتهم احتيال تعتبرها الولايات المتحدة "زائفة".
واعتقل المواطن الأمريكي في الصين عام 2006، حيث حكم عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة بتهمة الاحتيال في العقود، وهي التهمة التي نفاها، حسب وسائل إعلام أمريكية.
ولم تكشف الولايات المتحدة ولا الصين ما إذا كان إطلاق سراح المواطن الأمريكي جاء كجزء من صفقة تبادل للسجناء.
ووفقا لـ"بوليتيكو"، فقد تمثل الصفقة أول حالة في التاريخ الحديث تبادل فيها الولايات المتحدة مواطنا صينيا مقابل إطلاق سراح مواطن أمريكي.
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