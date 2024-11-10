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"بوليتيكو" تكشف كيف يمكن لترامب سحب بلاده من عضوية الناتو

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دونالد ترامب
الأحد، 10-11-2024 11:12 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن محامين أمريكيين أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يقرر سحب بلاده من حلف شمال الأطلسي متجاوزا الكونغرس.

وبحسب الصحيفة فإنه بعد فوز الجمهوري المعروف بموقفه المشكك تجاه حلف "الناتو"، يأمل أنصار العضوية في الكتلة بمفعول القانون الذي تم إقراره في الولايات المتحدة قبل عام، والذي بموجبه يجب على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس لمغادرة الحلف، إلا أنه قد يكون بمقدور ترامب الالتفاف على هذا التقييد وقد استخدم هذه الطريقة من قبل.

ووفقا للخبراء القانونيين، قد يتجاهل ترامب رأي أعضاء الكونغرس، مستشهدا بالصلاحيات الحصرية للرئيس الأمريكي في مجال السياسة الخارجية.

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وبحسب الصحيفة فإنه حينها لن يتعين على الكونغرس سوى مقاضاة رئيس الدولة، ولكن بالنظر إلى هيمنة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، فمن المستبعد أن يتم رفع الدعوى إلى المحكمة ضده.


يذكر أن ترامب لم يعلن علنا عن نيته مغادرة الناتو، ولكن للمصادر، فقد ناقش هذا الأمر مرارا وتكرارا في محادثات شخصية، كما تقول مصادر.


وسبق أن أعرب جون بولتون، الذي عمل مساعدا للأمن القومي لترامب خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، عن رأي مفاده أنه إذا فاز ترامب بالانتخابات مرة أخرى، فسوف يسحب ترامب الولايات المتحدة من الناتو.

 

RT

 
gnews

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