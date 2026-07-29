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بوليتيكو: واشنطن تحث بريطانيا وفرنسا على المساعدة في تحالف بهرمز

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وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث
 
الأربعاء، 29-07-2026 01:40 ص
الوكيل الإخباري-   حثّ وزير الدفاع الأمريكي، بحسب ما نقلته مجلة بوليتيكو عن مسؤولين، بريطانيا وفرنسا على المساعدة في قيادة تحالف بحري يهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز.اضافة اعلان


وأضافت المجلة أن هناك مسعىً أمريكيًا - بريطانيًا لعقد مؤتمر في لندن، لبحث وتحديد أدوار الدول المشاركة في عمليات إزالة الألغام وتأمين السفن في مضيق هرمز.
 
 


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