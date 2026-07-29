بوليتيكو: واشنطن تحث بريطانيا وفرنسا على المساعدة في تحالف بهرمز

وأضافت المجلة أن هناك مسعىً أمريكيًا - بريطانيًا لعقد مؤتمر في لندن، لبحث وتحديد أدوار الدول المشاركة في عمليات إزالة الألغام وتأمين السفن في مضيق هرمز.
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