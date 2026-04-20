الإثنين 2026-04-20 02:08 م

بيانات تتبع السفن: حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفة تماما اليوم

أرشيفية
 
الإثنين، 20-04-2026 01:53 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفة تماما، الاثنين، إذ لم تمر سوى 3 سفن خلال 12 ساعة مضت.

وأظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية وبيانات من سينماكس وبيانات تتبع للسفن من كبلر أن ناقلة (نيرو) التي تنقل منتجات نفطية، وهي خاضعة لعقوبات بريطانية، غادرت الخليج وتبحر عبر المضيق اليوم.


وأشارت البيانات إلى أن سفينتين إحداهما ناقلة كيماويات والأخرى ناقلة لغاز البترول المسال، أبحرتا إلى الخليج عبر المضيق اليوم الاثنين.


تزايدت المخاوف، الاثنين، من احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على موانئ إيران التي توعدت بالرد على ذلك.


وبدا أن الجهود الرامية إلى التوصل لسلام أكثر صمودا في المنطقة تقف على أرضية هشة، إذ أعلنت إيران أنها سترسل وفدا إلى إسلام آباد لإجراء محادثات إذا وردت إشارات إيجابية من الولايات المتحدة.


وواصلت الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية، في حين رفعت إيران الحصار الذي فرضته على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، ثم أعادت غلقه مرة أخرى.

 
 


أحدث الأخبار

ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة

أخبار محلية ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة

عربي ودولي بيانات تتبع السفن: حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفة تماما اليوم

فن ومشاهير فنان شهير يعلن عودته إلى الغناء مجدداً!

أخبار محلية أمانة عمّان تبدأ إعادة تأهيل إنارة نفق صويلح الليلة

الأكثر مشاهدة

 