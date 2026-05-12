الأربعاء 2026-05-13 12:54 ص

بيانات شحن: ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثانية تعبر مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 12-05-2026 11:48 م

الوكيل الإخباري-   عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثانية بنجاح مضيق هرمز، الثلاثاء، وذلك بعد أيام من عبور أول شحنة من هذا النوع بموجب ترتيب شمل إيران وباكستان مما يشير إلى أن عبور الشحنات للممر المائي العالمي يجري وفق كل حالة على حدة في ظل المخاطر الراهنة.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن الناقلة "محزم"، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، غادرت رأس لفان الاثنين وعبرت المضيق اليوم، متجهة نحو ميناء قاسم في باكستان حيث من المتوقع أن تصل في وقت لاحق من اليوم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بريطانيا تستنكر الهجمات الإيرانية على الإمارات

عربي ودولي بريطانيا تستقبل 10 أشخاص لإدخالهم الحجر الصحي عقب تفشي فيروس هانتا

التدقيق الذكي للمستشفيات الخاصة في الأردن

أخبار محلية التدقيق الذكي للمستشفيات الخاصة في الأردن.. هل نشهد سقوط "سطوة الإعلان" امام "حقيقة الأداء" ؟

مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات شحن: ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثانية تعبر مضيق هرمز

علم ايران

عربي ودولي إعلام إيراني: وقوع زلزال في طهران

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام في القدس المحتلة

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة

أخبار محلية وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أوكرانيا

عربي ودولي زيلينسكي: أوكرانيا تقصف منشآت غاز في أورينبورج الروسية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لا أعتقد أننا بحاجة إلى مساعدة الرئيس الصيني بشأن إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 